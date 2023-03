Deel monument Nelson Mandela in Amsterdam gestolen

Een gedeelte van het monument voor Nelson Mandela in Amsterdam is gestolen, meldt de politie. Het is onduidelijk wie dit heeft gedaan en wanneer dit is gebeurd. De melding kwam woensdag binnen bij de gemeente en de politie.

Het monument in het Nelson Mandelapark bestaat uit zeven gefragmenteerde gezichten. Een van die gezichten is nu weg. “Gezien de omvang van het onderdeel is het geen eenvoudige en onopvallende daad geweest om uit te voeren”, aldus de politie.

De politie “komt heel graag in contact” met mensen die iets hebben gezien of die meer weten over waar het onderdeel nu is.