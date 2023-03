DNA-test kan tonen of verlengende kuur zin heeft bij darmkanker

Met een al veelgebruikte DNA-test kan ook worden voorspeld welke patiënten met uitgezaaide darmkanker geen baat zullen hebben bij een op levensverlenging gerichte chemokuur, die met trifluridine/tipiracil (FTD/TPI). Dat is een middel dat tweemaal daags met een tablet wordt toegediend.

Dat zeggen onderzoekers van ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek en het Nederlands Kanker Instituut nu te hebben aangetoond. “De bevindingen kunnen op korte termijn al leiden tot een zorgvuldige selectie van patiënten met tumoren die ongevoelig zijn voor deze chemokuur, zodat hen een onnodige behandeling met vervelende bijwerkingen bespaard blijft”, leggen ze uit.

Het gaat om de mensen met een ‘KRAS G12 mutatie’ in het DNA van de tumor. Bij deze patiënten is één specifieke ‘letter’ veranderd in de 3 miljard van die codeletters die het tumor-DNA telt. De mutatie komt veel voor bij mensen met darmkanker. Ongeveer een kwart van alle patiënten heeft deze mutatie in het DNA van de tumor.

“De resultaten van onze studie zijn zo sterk dat er in onze ogen aanpassing van de richtlijn gewenst is om te zorgen dat mensen met G12-mutaties deze chemotherapie niet meer krijgen. Je bespaart dan patiënten onnodig leed”, zeggen de wetenschappers. Ze hopen dat een dergelijke testmethode in de toekomst ook kan uitwijzen wat het effect zal zijn van andere vormen van chemo.