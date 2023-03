Extra schoonmaakbeurt voor veetransporten uit Duitsland

Veetransporten uit Duitsland moeten met onmiddellijke ingang een extra schoonmaakbeurt ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, bij een slachthuis of bij een verzamelcentrum voor veetransporten. Dat schrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor nu er op een kleinschalige varkenshouderij in Duitsland Afrikaanse varkenspest is uitgebroken. De tweede reiniging en ontsmetting moet direct na binnenkomst in Nederland plaatshebben, aldus de NVWA, en de transporteur moet een bewijs van de schoonmaakbeurt aan het Interventiebureau Dier van de NVWA sturen.

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virusziekte, die ongevaarlijk is voor mensen maar dodelijk voor varkens en zwijnen. De ziekte komt al een paar jaar voor in met name Oost-Europese landen en duikt af en toe ook in Duitsland op. In de Nederlandse grensstreek staan waarschuwingsborden tegen de verspreiding van varkenspest. Zo mogen mensen varkens en wilde zwijnen niet aaien of voeren. Etensresten, die wilde zwijnen aanlokken, moeten in goed afgesloten afvalbakken worden gegooid.

De nieuwe maatregel van de NVWA geldt voor alle transporten van varkens, runderen, schapen, geiten of herten uit Duitsland en voor Nederlandse vervoerders die uit Duitsland terugkeren. De veewagens worden na een transport altijd al schoongemaakt, maar nu moeten zowel lege als geladen veewagens een extra beurt krijgen. De NVWA houdt toezicht op de maatregel, aldus de dienst.

Duitsland geldt nu als een EU-risicoland voor de verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Eerder gold dat al voor Bulgarije, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemeniƫ, Italiƫ, Slowakije en alle landen buiten de EU.