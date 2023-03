Helft van mensen vindt zwemmen in natuur gevaarlijker dan zwembad

Zwemmen in de zee, rivier of een andere openbare plek in de natuur is voor meer dan de helft van de mensen gevaarlijker dan in een zwembad. Dat zegt 58 procent van de 1517 ondervraagden tussen de 16 en 79 jaar in een onderzoek van het Mulier Instituut over zwemmen in het buitenwater. De ondervraagden zijn zich volgens het onderzoek bewust van de gevaren van een buitenzwemplek.

Daarom blijven drie op de vier respondenten tussen de boeien of drijflijn of in het aangegeven zwemgebied. Ruim 60 procent vraagt familieleden of vrienden om op te letten wanneer ze het water ingaan.

Bijna 90 procent van de ondervraagden zegt veiligheidsmaatregelen zoals waarschuwingsborden of een EHBO-post gezien te hebben. Dat is meer dan in 2018, toen voor het laatst een onderzoek werd gehouden over het onderwerp. Toen wist zo’n 40 procent niet dat er bijvoorbeeld een EHBO-post aanwezig was op het strand.

Verder staat in het onderzoek dat er meer alcohol wordt gedronken op het strand of bij een andere buitenzwemplek dan een paar jaar geleden, ondanks dat mensen zwemmen in de natuur gevaarlijker vinden dan in het zwembad. In 2018 was dat 9 procent, nu is dat 21 procent.

De vragen over buiten zwemmen maken deel uit van het Nationaal Sportonderzoek waar ook andere onderwerpen worden onderzocht. De vragen zijn in het najaar van 2022 uitgezet.