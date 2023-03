Leids ziekenhuis wil milieubelasting operatiekamers openbaren

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelt een ‘barometer’ die ziekenhuizen inzicht moet geven in hoe groot de milieubelasting is van hun operatiekamer. Want operatiekamers kunnen en moeten groener, vindt het LUMC, dat het onderzoek naar milieubelasting uitvoert samen met het Radboudumc in Nijmegen en adviesbureau Gupta Strategists.

De operatiekamers van een ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor zo’n 30 procent van al het ziekenhuisafval. Bovendien produceren de ok’s van het LUMC bijvoorbeeld ongeveer 1500 ton CO2 per jaar, onder meer afkomstig van verdovingsgassen en de luchtverversing. Hoe groot de milieu-impact nu echt is, blijft voor ziekenhuizen vaak onduidelijk, aldus het LUMC.

Voor het onderzoek kreeg het landelijk netwerk de Groene OK subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De onderzoekers krijgen gegevens van zo’n twaalf ziekenhuizen, waarop ze de barometer baseren.

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Meer ziekenhuizen zetten zich dan ook in om hun voetafdruk te verkleinen. Zo sloten ziekenhuizen in Rotterdam zich eerder al aan bij het Rotterdamse Klimaatakkoord. Samen willen ze minder afval produceren en hun uitstoot terugbrengen.