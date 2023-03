LTO: in 2021 al voorstellen ingediend voor verlagen uitstoot

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) heeft in 2021 al plannen ingediend bij het kabinet waarmee de uitstoot van broeikasgassen teruggebracht had kunnen worden tot het gewenste niveau. Dat zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak in een reactie op een onderzoek van statistiekbureau CBS over de uitstoot in de landbouw.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de uitstoot van broeikasgassen en stikstof in de landbouw in de laatste jaren nauwelijks nog gedaald. “Wij ontkennen dit ook niet, maar wij hebben wel degelijk plannen met voorstellen ingediend bij het kabinet om de uitstoot versneld omlaag te krijgen, met name in de melkveehouderij”, aldus Van der Tak.

Het gaat om het ‘versnellingsakkoord’, gesloten met Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, Bouwend Nederland en VNO-NCW. Hierin is onder meer afgesproken hoe met technische innovaties de uitstoot verder teruggebracht kan worden, bijvoorbeeld met het vernieuwen van stallen, het verduurzamen van machines en het aanpassen van de mestopslag. Om dit mogelijk te maken is wel een grote jaarlijkse bijdrage van de overheid nodig.

Van der Tak benadrukt dat de uitstoot met name in de landbouw nauwelijks is gedaald. “In andere sectoren, zoals de varkenshouderij en pluimvee zijn wel degelijk reducties behaald”, aldus de voorzitter. Hij wijst er ook op dat Nederland een van de weinige landen in Europa is waar de stikstofuitstoot gemeten wordt.