Slachtofferhulp: meer mensen vragen hulp vanwege seksueel geweld

Steeds meer mensen weten Slachtofferhulp Nederland te vinden als ze te maken hebben met seksueel geweld. Volgens Jiska Dijk, expert seksueel geweld bij de organisatie, is het aantal slachtoffers van seksueel geweld dat geholpen is in 2022 gestegen naar ongeveer 10.000 van ongeveer 7500 in 2021. Een enorme toename, zegt Dijk.

“Dat komt deels ook door The Voice”, aldus Dijk. Seksueel geweld kreeg onder meer veel aandacht door de onthullingen over misstanden achter de schermen bij het talentenprogramma The Voice of Holland. “Dat roept veel op bij mensen, ook bij mensen die lang geleden slachtoffer waren en besluiten zich alsnog te melden”, aldus de expert. “Doordat het gesprek meer wordt gevoerd, neemt het besef slachtoffer te zijn toe en de drempel hulp te zoeken wordt daardoor verlaagd.”

Op basis van nieuwe politiedata meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de politie vorig jaar 9900 seksuele misdrijven heeft geregistreerd, 1100 meer dan in 2021. Het is het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. Vooral aanrandingen en verkrachtingen werden meer gemeld dan voorgaande jaren. Het gaat om een topje van de ijsberg, beaamt Dijk de reactie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) over dat aantal.

Dijk benadrukte dat de organisatie steeds meer samenwerkt met de politie en het CSG om mensen te informeren over de opties voor hulp aan slachtoffers. “Afhankelijk van de behoefte van het slachtoffer wordt een vervolgtraject ingezet.”

Volgens Dijk is aangifte doen niet het enige doel. “Als er een vermoeden is van een strafbaar feit, moet iemand aangifte kunnen doen. Maar iemand moet vooral goed ge├»nformeerd worden over de opties die hij heeft. Het gaat erom dat slachtoffers een manier vinden om te komen tot herstel. Voor sommigen is dat door aangifte te doen, maar voor anderen is dat psychische hulp en/of lotgenotencontact.” Maar als mensen aangifte willen doen, dan moet de drempel laag zijn, vindt Slachtofferhulp. “Een van de dingen die dan belangrijk zijn, is duidelijke informatie over het proces van aangifte. Dat duidelijk is dat het een lang proces kan zijn.”

Volgens Dijk speelt in het herstelproces de manier waarop anderen reageren ook een grote rol. “Dat hoorden we ook veel van slachtoffers terug, dat mensen je niet geloven of dat je zelf een rol hebt gespeeld. Wij proberen daarin ook de omgeving te helpen om die mensen weer te helpen. Het belangrijkste is dat mensen zeggen: Ik geloof je, ik steun je en ik ga je helpen je weer beter te laten voelen”.