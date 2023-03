Staking ziekenhuizen op donderdag 16 maart, 24 uur lang

De staking van ziekenhuispersoneel begint op donderdag 16 maart om 08.00 uur en zal 24 uur duren, meldt vakbond FNV. Op 64 locaties van verschillende ziekenhuizen wordt die dag gewerkt alsof het een zondag is, wat betekent dat in principe alleen spoedeisende zorg doorgaat.

Het aantal afdelingen dat meedoet aan de actie verschilt per ziekenhuis, zegt de FNV. Zo is het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen volgens de vakbond vrijwel helemaal dicht, maar doet op andere plekken enkel een deel van de afdelingen mee.

De staking was eerder al aangekondigd, maar de datum was nog niet bekend. Op de dag van de staking zijn er “diverse activiteiten die verschillen per ziekenhuis”, meldt de FNV. “Ook zijn er diverse toespraken van aanwezige vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers.”

De medewerkers eisen een beter cao-voorstel van de ziekenhuizen. De vakbonden hebben een loonsverhoging van 10 procent dit jaar plus 100 euro voorgesteld. Ook willen de bonden dat werknemers die met het ov naar hun werk gaan hun volledige reiskosten vergoed krijgen en dat de vergoeding voor gereden kilometers omhoog gaat. Verder willen de bonden betere afspraken over werktijden en roosters. Onderhandelaar namens werknemersorganisatie FBZ Rob Koster zegt dat medewerkers “willen dat er een goede cao komt voor alle zorgprofessionals. Het is de hoogste tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan de werkdruk.”

De cao geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra.