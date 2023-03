Stemmen moeilijker voor slechtzienden door staking ov op 15 maart

Door de geplande staking in het streekvervoer op 15 maart, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, wordt het voor blinden en slechtzienden moeilijker om te stemmen. Sommige mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om naar een toegankelijk stembureau te gaan, legt een woordvoerder van de Oogvereniging uit.

“Mensen snappen wel dat er stakingen zijn, maar we zijn volledig afhankelijk van het openbaar vervoer. We komen nergens meer. In het algemeen zijn die stakingen al een probleem”, aldus de woordvoerder.

Nederland telt zo’n 350.000 slechtzienden. Veel van hen hebben genoeg aan hulpmiddelen die op alle stembureaus aanwezig zijn, zoals een loep. Maar een behoorlijk deel van die 350.000 mensen heeft baat bij extra hulp. Slechts 95 gemeenten hebben op zijn minst één stembureau met die extra hulpmiddelen.

“Verkiezingen zijn maar op één dag. Je kunt de rit naar een stembureau niet een dag uitstellen. Stel je woont in de gemeente Haarlemmermeer, dan kan het zomaar dat je eerst de hele polder door moet om bij een stembureau te komen met de nodige hulpmiddelen. Dan ben je dus afhankelijk van het ov. Of de gemeente moet iets regelen”, stelt de woordvoerder.

Een woordvoerder van vakbond FNV zegt dat er nog overleg is over het wel of niet laten doorgaan van de staking op 15 maart. “Het heeft onze aandacht, maar we kunnen nog geen garantie geven over wat het gaat worden.”