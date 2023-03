Voorzitter landbouwoverleg treedt wegens ziekte terug

Landbouwminister Piet Adema moet op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het overleg dat nog dit voorjaar moet leiden tot een landbouwakkoord. De huidige gespreksleider Wouter de Jong heeft te horen gekregen dat hij ernstig ziek is en treedt daarom terug.

De Jong laat weten dat bij hem prostaatkanker is vastgesteld en dat hem een “ingrijpende operatie” wacht. “Mijn gezondheid eist al mijn tijd en energie op en dat valt niet te combineren met mijn werk voor het Landbouwakkoord.”

Adema noemt het “spijtig maar onvermijdelijk” dat De Jong ermee stopt en wenst hem “veel sterkte en beterschap”. De minister spreekt de komende dagen met kandidaten om hem te vervangen en hoopt daar uiterlijk eind volgende week meer over te kunnen melden.

Het landbouwoverleg is bedoeld om de impasse tussen het kabinet en de landbouw over stikstof te doorbreken. Om de uitstoot daarvan te verminderen moet met name de agrarische sector de komende jaren flink op de schop. Veel boeren missen in die plannen toekomstperspectief voor zichzelf.