Arriva: geen treinen op Vechtdallijnen door staking streekvervoer

Door de staking van treinpersoneel in het streekvervoer rijden de treinen van Arriva op de Vechtdallijnen niet. “Het bleek daar niet haalbaar om met het aantal werkwilligen de dienstregeling te rijden”, meldt de vervoerder vrijdagochtend.

De treinen van Arriva in de overige regio’s Groningen en Friesland, in de regio Limburg én in de Achterhoek Rivierenland rijden wel gewoon. Voor die regio’s hebben de vakbonden geen stakingen aangekondigd deze vrijdag.

Personeel dat werkzaam is in het streekvervoer legt de komende weken regelmatig het werk neer voor betere arbeidsvoorwaarden. Ook mensen die werken op de MerwedeLingelijn in de regio Dordrecht staken vrijdag. Vervoerder Qbuzz heeft reizigers afgeraden te proberen de lijn te gebruiken, omdat het onzeker is of er bussen gaan rijden.

De stakingsoproep is afkomstig van vakbond VVMC en heeft betrekking op de cao Multimodaal, die geldt voor ongeveer 1300 medewerkers. Onder die cao vallen bedrijven als Arriva en Keolis die meerdere vervoersvormen aanbieden, zoals bus- en treinvervoer. De stakingen komen bovenop de landelijke stakingsdagen door FNV en CNV, al zijn die voor een andere cao, de cao Streekvervoer. Zij staakten deze week op dinsdag en donderdag.