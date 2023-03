Arriva: nieuwe treindienst Noorden dichterbij na beslissing ACM

De kans is groter geworden dat Arriva met treinen gaat rijden op de trajecten Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Zwolle, laat de vervoerder weten. Eerst zou er een onderzoek komen door de Autoriteit Consument & Markt, maar daar ziet de toezichthouder van af. Arriva is blij dat deze mogelijke spelbreker wegvalt en er een “allereerste stap” gezet is voor de voor 2025 geplande dienst.

Arriva erkent wel dat er nog een lange weg te gaan is. Toezichthouder ACM maakte vrijdag bekend dat nu niet mogelijk is om te onderzoeken of het plan van Arriva om zonder een contract met de overheid sprinters te laten rijden in strijd is met een toekomstig contract van de NS op die trajecten. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe de zogeheten hoofdrailnetconcessie er tegen 2025 uitziet. Deze onderhandse gunning vanuit de overheid aan de NS is nog in ontwikkeling en het is onder meer nog niet duidelijk of de sprintertrajecten Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Zwolle weer onderdeel van het contract worden.

Verder doet ProRail nog onderzoek of er ruimte is op het spoor voor het plan van Arriva. Volgens zowel Arriva als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dit een belangrijke volgende stap in het proces. Voor de zomer maakt het kabinet bekend hoe het contract met de NS er voor de periode vanaf 2025 uit komt te zien. Dan wordt duidelijk of de NS in de jaren daarna weer stoptreinen tussen Zwolle en Groningen en Leeuwarden mag laten rijden. Arriva weet dan ook beter hoeveel ruimte er nog overblijft.

Arriva wil elke dag twee stoptreinen per uur laten rijden op het traject Groningen-Zwolle, zo werd in december bekend. In de ochtend- en avondspits komen daar telkens vijf sneltreinen bij. Ook voor het traject tussen Leeuwarden en Zwolle staan twee stoptreinen per uur gepland. In de ochtendspits en de avondspits komen daar op werkdagen telkens vier extra stoptreinen bij.