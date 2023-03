Nederland krijgt er 34 AED’s bij, verwijzing naar rugnummer Nouri

Nederland krijgt er 34 Automatische Externe Defibrillators (AED’s) bij, apparaten die het hartritme kunnen herstellen bij een hartstilstand. Ze worden geplaatst op initiatief van de Nouri Foundation, in samenwerking met de Hartstichting. Het aantal verwijst naar het rugnummer van de veelbelovende jonge Ajaxspeler Abdelhak ‘Appie’ Nouri, die in 2017 werd getroffen door een hartstilstand en blijvende hersenschade opliep.

De Nouri Foundation, door de familie van de Ajacied opgericht, wil de apparaten ophangen “op bijvoorbeeld sportpleintjes in wijken die een positieve impuls kunnen gebruiken”. De Hartstichting helpt daarbij, door te bepalen welke locaties in aanmerking komen om de AED’s evenwichtig over het land te verspreiden.

“Het moet een Nouri-AED worden, opgedragen aan de wijk en waar iedereen bij betrokken is’’, zegt de broer van Abdelhak, Abderrahim Nouri. “Als Abdelhak op een pleintje speelde, zorgde hij ervoor dat iedereen, ongeacht beperkingen, mee kon doen. Hij creëerde een veilige omgeving om samen te kunnen sporten en spelen. Bij een veilige omgeving horen ook AED’s, want een AED kan levens redden. Kijk maar naar Christian Eriksen.” Eriksen is de Deense voetballer die tijdens een wedstrijd op het EK 2020, in 2021 gespeeld wegens corona, een hartstilstand kreeg en gereanimeerd moest worden op het veld.

De Nouri Foundation en Hartstichting willen wijken helpen verder in actie te komen bij een hartstilstand. “Buurtcoaches, burgers en betaald voetbalorganisaties (BVO’s) krijgen hierin een belangrijke rol. Buurtcoaches worden door de Hartstichting getraind om te kunnen reanimeren. Zij kunnen deze kennis vervolgens verder brengen in de wijk. Want nu is niet altijd bekend wat je moet doen bij een hartstilstand”, aldus de stichting.