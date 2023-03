Neef eist meer dan miljoen euro van Quincy Promes voor knieletsel

In de strafzaak tegen Quincy Promes, die wordt verdacht van het steken van zijn neef in diens knie, eist het slachtoffer meer dan een miljoen euro. Dat bleek vrijdag aan het begin van de zitting in de rechtbank in Amsterdam. De 31-jarige profvoetballer zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken.

Bij het steekincident heeft het slachtoffer ernstig letsel opgelopen. Hij lijdt aan een posttraumatisch stressstoornis, zei zijn advocaat Yehudi Moskowicz. De neef deed in november 2020 aangifte. Promes speelde op dat moment voor Ajax. Begin 2021 jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou, waar hij nog steeds voetbalt. Hij blijft in Rusland en woont zijn strafzaak niet bij.

Volgens zijn advocaat Robert Malewicz is Promes in Moskou gebleven wegens contractuele verplichtingen van zijn werkgever. Promes loopt volgens Malewicz het risico in Nederland te worden aangehouden, omdat het Openbaar Ministerie hem in een andere zaak wil horen. “De kans was dus groot dat Promes zou worden aangehouden, wat zou betekenen dat hij zijn verplichtingen niet kan nakomen”, aldus de raadsman.

Malewicz vroeg aan het begin van de zitting om de strafzaak uit te stellen, omdat hij pas op donderdagavond is geïnformeerd over de geëiste schadevergoeding en vrijdagochtend pas de bijlagen ontving. De advocaat van het slachtoffer Yehudi Moszkowicz spreekt van krokodillentranen van de verdediging. Hij wees erop dat een civiele rechter van de rechtbank in Amsterdam eerder bepaalde dat Promes zijn neef een nog nader te bepalen schadevergoeding moet betalen. Tegen die uitspraak is overigens hoger beroep ingesteld. Dat hoger beroep loopt nog.

De officier van justitie verzette zich tegen het gevraagde verzoek om de zaak uit te stellen. De aanklager wil dat de zaak doorgaat. “We hebben het vandaag over een strafzaak. Die is goed en langdurig voorbereid”, zei de officier. De rechtbank besloot de zaak door te laten gaan, waarbij alleen over de eventuele toekenning van smartengeld zal worden gesproken, dus voor immateriële schade die de neef zou hebben ondervonden. Dat gaat om een bedrag van 30.000 euro.

Aan de steekpartij op de verjaardag van Quincy’s broer gingen een ruzie en vechtpartij vooraf. Het motief zou zijn dat de neef in 2016 een ketting ter waarde van 3000 euro zou hebben gestolen van een tante van Promes. In een afgeluisterd gesprek met zijn tante zou Promes hebben gezegd dat hij “de eer had hersteld”.