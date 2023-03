Neersteken meisje (10) in Zweden waarschijnlijk geen terrorisme

De politie in de Zweedse stad Göteborg gaat ervan uit dat het steekincident waarbij een 10-jarig Nederlands meisje zwaargewond raakte geen terreurdaad was. De politie in Zweden zegt verder tegen het ANP dat het meisje uit de regio Amsterdam komt. Ze werd rond 12.30 uur in een park in het centrum van Göteborg neergestoken, haar 70-jarige oma raakte gewond aan haar arm toen ze probeerde het meisje te beschermen.

De man is volgens de Zweedse omroep SVT eerder veroordeeld voor diefstal en mishandeling en heeft een gevangenisstraf van drie jaar uitgezeten.

“We onderzoeken nog of het een terreurdaad is, maar we gaan er nu van uit dat het een op zichzelf staand incident was”, aldus een politiewoordvoerder tegen de krant Dagens Nyheter. De man wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het Nederlandse meisje was in Zweden op bezoek bij haar Zweedse grootouders. Volgens de politie is er geen verband tussen de 35-jarige verdachte en het meisje. “Vermoedelijk was zij een willekeurig slachtoffer”, aldus de politie.

De verdachte is direct na het incident opgepakt. Hij werd overmeesterd door omstanders die ingrepen en hem naar de grond werkten, melden lokale media.