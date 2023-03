Overtredingen ontdekt op containerschepen bij dronecontroles

Bij controles met drones op het goed vastzetten van containers op containerschepen werden vorig jaar in een kwart van de gevallen overtredingen ontdekt. Dat melden de kustwacht en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vrijdag. Voor de controles vaart een droneteam van de ILT mee met een schip van de kustwacht.

In totaal werden 44 containerschepen met de drones gecontroleerd. Op 21 schepen werden mogelijke tekortkomingen geconstateerd, waarop ILT-inspecteurs in de haven bij dertien schepen aan boord gingen. Op elf van die schepen werden inderdaad overtredingen vastgesteld. Zo waren containers niet goed vastgezet of voldeed de ladingcomputer niet aan de eisen. Acht schepen konden niet worden gecontroleerd in de haven, bijvoorbeeld omdat zij doorvoeren.

Deze manier van controleren is overigens vrij nieuw. In 2021 werd gestart met een proef en die bleek succesvol. “Het inzetten van drones is zeer effectief. Het biedt ons de mogelijkheid om overtredingen te constateren, terwijl het containerschip blijft varen. De bemanning wordt dan niet gestoord in hun werk en wij kunnen op deze manier gerichte controles uitvoeren”, aldus ILT-directeur Karin Visser. Vorig jaar is dan ook weer gebruikgemaakt van drones voor controles en in 2023 gaat de ILT door met het controleren van containerschepen.

In 2019 vond nog een ramp plaats met containerschip MSC Zoe. Tijdens een storm sloegen in het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee boven de Waddeneilanden 342 containers van boord, met grote milieuschade als gevolg.