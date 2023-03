Treinpersoneel streekvervoer staakt voor tweede dag op rij

Het treinpersoneel dat werkzaam is in het streekvervoer legt vrijdag het werk neer voor betere arbeidsvoorwaarden. Donderdag werd ook al gestaakt op trajecten in Achterhoek Rivierenland, Twente en Limburg. Vrijdag is het onder meer de beurt aan werknemers op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle.

Ook mensen die werken op de MerwedeLingelijn in de regio Dordrecht staken vrijdag. De stakingsoproep is afkomstig van vakbond VVMC en heeft betrekking op de cao Multimodaal, die geldt voor ongeveer 1300 medewerkers. Onder die cao vallen bedrijven als Arriva en Keolis die meerdere vervoersvormen aanbieden, zoals bus- en treinvervoer.

De stakingen komen bovenop de landelijke stakingsdagen door FNV en CNV, al zijn die voor een andere cao, de cao Streekvervoer. Die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs. Zij staakten deze week op dinsdag en donderdag, de komende vijf weken volgen nog meer stakingsdagen.

Ook in andere landen wordt binnen het openbaar vervoer gestaakt voor een betere cao, waaronder Duitsland. Daar legt personeel in verschillende deelstaten het werk neer. Daarnaast wordt actie gevoerd in afzonderlijke steden, zoals München.