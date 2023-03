Mogelijk winterweer op komst

Nederland krijgt de komende week mogelijk te maken met winterweer. De temperatuur gaat dalen en er is dagelijks kans op winterse neerslag, meldt Weeronline.

Vanaf zondag voert een noordwestenwind koudere lucht naar Nederland, waardoor het met maximaal zo’n 4 tot 6 graden kouder wordt dan afgelopen dagen. De gevoelstemperatuur ligt door een gure wind nog iets lager. In het hele land kunnen enkele buien voorkomen en is er kans op korrelhagel of natte sneeuw.

Maandag valt er voornamelijk regen of natte sneeuw, maar vanaf dinsdag nemen de sneeuwkansen toe en kan er een dun laagje sneeuw blijven liggen. In de nacht gaat het licht vriezen, waardoor het wegdek glad kan zijn.

Het is zo’n 2 graden kouder dan normaal rond deze periode. Dat is niet heel uitzonderlijk, want vorig jaar waren er eind maart nog winterse buien en sneeuwde het op 1 april.