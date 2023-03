Nominaties voor Annie M.G. Schmidtprijs bekend

Johan Goossens is dit jaar een van de zes kanshebbers op de Annie M.G. Schmidtprijs, de onderscheiding voor het indrukwekkendste Nederlandse theaterlied van het jaar. De cabaretier is genomineerd voor zijn nummer Briefje uit zijn theatervoorstelling Kleine Pijntjes, werd zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Ook de Musketiers, bestaande uit Bertolf Lentink, Paul de Munnik, Daniël Lohues en Paskal Jakobsen, zijn een kanshebber, met het nummer Duistere Passagier. Verder werden Jan Beuving, Lisa Ostermann, Circus Treurdier en Flip Noorman genomineerd.

Juryvoorzitter Jurrian van Dongen zegt dat de selectie ook dit jaar “er één van uitersten” is. “Ingetogen cabaret naast provocerende theaterpop. Liedjes met genoeg drama van zichzelf en liedjes geschreven als onderdeel van een groter dramatisch geheel (…) Ook dit jaar scoren de zware onderwerpen het best. Maar voor de goeie verstaander zijn daar genoeg geestige passages in te vinden. Geen bulderlach, meer de grijns van ironie en understatement.”

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt sinds 1991 uitgereikt door het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur aan een tekstschrijver, componist en uitvoerder voor het beste theaterlied van het voorgaande jaar. De prijs bestaat uit een bronzen borstbeeld gemaakt door Frank Rosen en 3500 euro.

Vorig jaar ging Joost Spijkers er met de titel vandoor. De zanger en acteur won de prijs voor zijn lied over de dood, Welkom Thuis, uit zijn theatervoorstelling Hotel Spijkers.