Ombudsman NPO ontvangt klachten over Avondshow-item Baudet

De Ombudsman van de NPO heeft enkele klachten ontvangen over het item dat woensdag in De Avondshow met Arjen Lubach werd getoond over Forum voor Democratie (FVD). Dat laat ombudsman Margo Smit desgevraagd weten aan het ANP. Zij heeft de klachten doorgestuurd naar het programma en de omroep, zoals de procedure in dit soort gevallen voorschrijft.

Volgens klagers zou het item desinformatie bevatten en zou het programma geen wederhoor hebben gepleegd. In de uitzending van afgelopen woensdag zei Arjen Lubach onder meer dat nieuwe raadsleden van FVD verplicht cursussen moeten volgen. Ook zei hij dat een aantal FVD-bestuursleden, onder wie voorman Thierry Baudet, Forum voor Democratie BV zou hebben opgericht en daar zelf geld aan zou verdienen. Verder legde Lubach uit hoe Baudet zou verdienen aan het uitgeven van zijn boeken. De leider van FvD werd recent een week geschorst door de Tweede Kamer omdat hij blijft weigeren zijn nevenfuncties door te geven, zoals de regels voorschrijven.

Forum voor Democratie liet woensdag via Twitter weten dat de informatie in het item niet zou kloppen en dat de partij daarom een klacht zou indienen bij de Ombudsman van de NPO. De Ombudsman zegt nooit van wie klachten afkomstig zijn. Maar zij stelt wel dat “klachten alleen ontvankelijk zijn als zij per mail of brief bij de Ombudsman worden ingediend. Klagen via de eigen website of derden kan niet.”

De redactie van De Avondshow met Arjen Lubach liet vrijdagavond al weten dat die “zich op geen enkele wijze” laat be├»nvloeden door externe partijen, “laat staan door de politiek”. “Met vier uitzendingen per week, waarin we regelmatig misstanden aankaarten en vingers op zere plekken leggen maken we vanzelfsprekend veel los, ook (en misschien wel juist) bij politici. Wrevelige reacties op social media en in onze inbox zijn dan ook aan de orde van de dag”, aldus de redactie.