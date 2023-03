Onderzoek naar veiligheid op werkvloer bij debatcentrum

Er komt een onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer bij debatcentrum Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het directieteam heeft besloten voorlopig terug te treden voor dit onderzoek. Dit meldt de raad van toezicht van de stichting Pakhuis de Zwijger zaterdag in reactie op een artikel in Het Parool over de vermeende angstcultuur binnen het centrum.

“Het directieteam heeft besloten terug te treden tot nader order om ruimte te scheppen voor dit onderzoek en om alle medewerkers van Pakhuis de Zwijger de kans te geven in deze periode onbelast door te gaan met hun mooie werk”, luidt de verklaring van de raad van toezicht op de website van het centrum.

Het Parool deed een paar maanden lang onderzoek naar de bedrijfscultuur bij Pakhuis de Zwijger. Van de 33 oud-werknemers die meewerkten aan de publicatie bevestigen 28 van hen regelmatige woede-uitbarstingen van de directeur Egbert Fransen. Achttien oud-medewerkers spreken van een angstcultuur. Volgens de krant was Hester Tiggeloven, adjunct-directeur en echtgenote van Fransen, tot ruim twee jaar geleden de interne vertrouwenspersoon, waardoor werknemers het gevoel hadden niet met hun klachten bij haar terecht te kunnen.

Stichting Pakhuis de Zwijger organiseert samen met een groot aantal partners jaarlijks circa zeshonderd activiteiten.