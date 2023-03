Ruim 10.000 bezoekers voor Museumnacht010

De Museumnacht010 in Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag ruim 10.000 bezoekers getrokken. In Rotterdam openden 34 musea en kunstinstellingen de deuren. De Museumnacht010 was uitverkocht.

Het grote museumfestival kon dit jaar weer zonder restricties worden gehouden op de eerste zaterdag van maart. Museumnacht010 is een initiatief van de Rotterdamse kunst- en cultuurinstellingen, die de aandacht trekken met een speciale programmering.

“Het was heerlijk om na de pandemie terug te keren op onze vertrouwde zaterdag. In maart, wanneer het vroeg donker is, komt Museumnacht010 toch het best uit de verf. Het is geweldig om te zien dat steeds meer jonge bezoekers het evenement weten te vinden”, zegt projectleider Germa Roos. “Het is fijn dat we een nieuw publiek aantrekken na de coronacrisis, en jongeren graag de Rotterdamse kunst en cultuur willen herontdekken. Ook zijn we blij dat het evenement steeds meer bezoekers van buiten Rotterdam trekt.”

De volgende editie van de Museumnacht010 is op zaterdag 2 maart 2024.