Rutte bij aftrap campagne: alleen maar last van links

Bij de aftrap van de verkiezingen voor Provinciale Staten in Dordrecht heeft VVD-voorman Mark Rutte opnieuw gewaarschuwd voor de ‘linkse wolk’ van GroenLinks en PvdA. “Hoe kleiner ze worden, hoe beter het is”, zei Rutte. “Je hebt alleen maar last van ze.”

De campagne voor de verkiezingen van 15 maart, en daarna de indirecte verkiezingen voor de Eerste Kamer, gaan “echt ergens over” zei Rutte. “Het gaat over de vraag of Nederland linksom gaat of rechtsom”. Hij trok fel van leer tegen enkele standpunten van GroenLinks en PvdA op het gebied van belastingen en veiligheid.

Zo hekelde Rutte de uitspraak van GroenLinks-voorman Jesse Klaver dat het verhogen van belastingen “een doel op zichzelf is, nog los van de vraag wat je met dat geld gaat doen. Dat is dus heel ernstig.” De VVD wil dat de belastingen niet omhoog gaan, benadrukte Rutte.

De VVD-leider legde bij de start van de verkiezingscampagne echter de nadruk op veiligheid, een traditioneel liberaal thema. Hij trok fel van leer tegen de tegenstemmen van GroenLinks en PvdA bij het wetsvoorstel om de maximumstraf bij doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Het voorstel heeft het weliswaar gehaald, maar niet door de twee linkse partijen.

Ook had Rutte geen goed woord over voor de houding van de twee linkse partijen die recent een wetsvoorstel tegen hebben gehouden om celstraffen op te leggen aan mensen die geweld gebruiken tegen ambulancepersoneel, politie en medewerkers in de zorg en het openbaar vervoer. Rutte vindt het “volstrekt onacceptabel” dat bij geweld tegen deze mensen de daders kunnen wegkomen met een taakstraf. “Ik vind een celstraf een passende straf.” “Een stem op de VVD is een stem op een veiliger Nederland.”

De lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Edith Schippers, was wegens ziekte niet bij de aftrap aanwezig.