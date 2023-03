TEFAF zal de broche van overgrootmoeder Charles III goed bewaken

Nog altijd zijn de vorig jaar van de TEFAF geroofde juwelen niet allemaal terug, maar de internationale kunst- en antiek beurs in Maastricht opent komend weekeinde de 36e editie vol goede moed én ook in dezelfde omvang als voor het coronatijdperk.

Blijdschap en hoop zijn er bij de beursleiding inmiddels ook omdat er in ieder geval een juweel is teruggevonden en er sporen zijn naar daders. Maar de TEFAF laat niets aan het toeval over. Nog meer veiligheidsmaatregelen zijn volgens directeur Bart Drenth getroffen, zodat mensen en kunstwerken van wereldberoemde kunstenaars als Léger, Corot, Calder, Kapoor en Tinguely zo veilig mogelijk zullen zijn. Net als de met roze diamanten bezette broche van het fameuze huis Fabergé, die ooit toebehoorde aan de overgrootmoeder van koning Charles III, koningin Olga van Griekenland.

“We pasten de veiligheidsmaatregelen altijd al ieder jaar aan, dus ook nu. Wat aan veiligheidsmaatregelen merkbaar zal zijn voor het publiek, zijn met name de metaaldetectiepoortjes. Ook mogen er behalve tassen groter dan een A-viertje ook geen jassen meer mee naar binnen”, aldus Drenth. Hij denkt niet dat de maatregelen lange rijen zullen opleveren, want er is met de capaciteit op drukte gerekend.

Op de tiendaagse kunstbeurs zullen 272 exposanten aanwezig zijn, dertien voor het eerst. De vorig jaar beroofde handelaar had zich wel aangemeld, maar gaat toch niet komen. Het is Drenth niet bekend waarom. Hij heeft geenszins de indruk dat de bewapende overval dealers nu heeft weerhouden. “Er zijn altijd beursdeelnemers die niet meer komen, maar ook telkens nieuwe die hun stand opzetten in Maastricht.”

De dealers zijn overigens ook zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van die stands en voor de verzekering daarvan. “Zonder verzekering mogen ze niet eens deelnemen aan het evenement”, vertelt Drenth.

De afgelopen beurs, bij uitzondering in juni, was korter en kleiner, door corona-gerelateerde onzekerheden en ook doordat een van de zalen al vergeven was, namelijk aan de producent van het theaterspektakel Dagboek van een Herdershond. Maar nu zijn er weer drie zalen met ongeveer net zoveel deelnemers als de TEFAF had toen die in 2020 halverwege moest sluiten omdat een handelaar besmet bleek met corona.