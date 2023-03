Een ruzie tussen twee mannen in Rotterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag geleid tot een steekincident. Daarbij raakte volgens de politie zowel het slachtoffer als de verdachte gewond.

De ruzie vond plaats op de galerij van woningen in de Pelgrimsstraat. De twee mannen worden behandeld in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en vraagt mensen die meer weten of iets gezien hebben zich te melden.