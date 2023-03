D66 wil in provincies niet in coalitie met BBB, JA21 en PVV

De twaalf D66-lijsttrekkers voor de verkiezingen van Provinciale Staten sluiten bij coalitievorming partijen uit die de stikstof- en klimaatdoelen van het kabinet willen blokkeren. In een gezamenlijke verklaring noemen zij BBB, JA21 en PVV. “Het halen van de stikstof- en klimaatdoelen staat voor ons op één”, schrijven de lijsttrekkers.

“Dat is waar deze provinciale verkiezingen over gaan. Dat is onze inzet voor de coalitieonderhandelingen die erop volgen.”

“In campagnedebatten en verkiezingsinterviews laten zij er geen misverstand over bestaan: zij willen hun stilstandbus parkeren in onze provincies, pal voor de stikstof- en klimaatdoelen. Die doodlopende weg willen wij niet inslaan. Wij willen vooruit”, stellen de twaalf provinciale D66-lijsttrekkers in hun gezamenlijke verklaring die maandagochtend online gaat.

De D66-lijsttrekkers doelen op uitspraken die de drie partijen hebben gedaan in het verkiezingsdebat op Radio 1 van vrijdag en in een interview met JA21 op NU.nl. “BBB maakt een breekpunt van de uitvoering van de stikstofaanpak van Christianne van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof, red) en JA21 maakt een breekpunt van de klimaatversnelling van Rob Jetten (minister voor Klimaat, red)”, schrijven de D66’ers. “De PVV erkent niet eens dat er een klimaat- en stikstofprobleem is om op te lossen.”

“En juist voor die partij zetten VVD en CDA de coalitiedeur in Limburg weer open. Zo komt de duidelijke koers die Nederland is ingeslagen in gevaar”, schrijven de D66’ers.

Met partijen die net als D66 voor natuur kiezen, het klimaat willen redden en onafhankelijk willen worden van “olie en gas van ongure regimes” willen de D66’ers in de provincies samenwerken. “Partijen die de aanpak van stikstof en klimaat blokkeren, zullen ons recht tegenover zich vinden. Die partijen houden kiezers voor de gek.”