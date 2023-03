Haagse burgemeester houdt legermaterieel paraat bij protesten

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag sluit niet uit dat hij op 11 maart, wanneer zowel klimaatactivisten als boeren in zijn stad demonstreren, legermaterieel zal gebruiken om blokkades of tractoren te verwijderen. “Ik sluit niet uit dat er materieel van Defensie wordt ingezet. Dat is beschikbaar mocht dat nodig zijn”, zegt hij in een interview met De Telegraaf. Ook heeft hij politiekorpsen elders in het land om agenten gevraagd.

“Dit kunnen we niet alleen aan”, zegt Van Zanen tegen De Telegraaf. “Ook om de demonstraties veilig te laten verlopen.”

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) hoopt komende zaterdag 100.000 mensen te trekken voor een demonstratie in het Zuiderpark in Den Haag. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn van plan die dag opnieuw de snelweg A12 bij Den Haag te blokkeren. En tegelijkertijd begint op het Malieveld de opbouw van tenten voor de hardloopwedstrijd City-Pier-City, die een dag later wordt gehouden.

Van Zanen zegt geen moment te overwegen om een demonstratie te verbieden. Demonstreren noemt hij een “groot recht” dat gekoesterd moet worden. Dat dwingt hem om “radicaal neutraal” te zijn. Maar er zijn grenzen. “Het blokkeren van een weg voor onbepaalde tijd met mensen of materieel is geen acceptabele manier van demonstreren, maar een blokkade”, waarschuwt hij in de krant. “Dat vind ik een ontwrichting van de openbare orde.”