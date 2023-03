Lagas (BBB): graag koffie met Rutte, maar geen koehandel in senaat

De BoerBurgerBeweging denkt met zeker acht zetels in de Eerste Kamer te komen, maar wil die macht in de senaat niet gebruiken voor “koehandel”, zegt lijsttrekker Ilona Lagas in gesprek met het ANP. “Ik ben niet van: als wij dit ritselen, kunnen jullie dat regelen.” Ook het sluiten van gedoogakkoorden om de coalitie te ondersteunen, ziet Lagas niet zitten. Wel wil ze per onderwerp samenwerken met verschillende partijen.

“Ik denk dat Mark me wel voor de koffie uitnodigt. Hij kent me goed, dus dat is een weerzien”, zegt voormalige VVD-wethouder Lagas over premier Mark Rutte. De BBB kan inderdaad een telefoontje van Rutte verwachten, omdat de partij weleens met een behoorlijk aantal zetels in de senaat zou kunnen komen. “We zullen er zeker wel acht halen”, verwacht Lagas. Daarmee neemt de invloed van de jonge partij flink toe.

Toch zal vooral Caroline van der Plas, de partijleider en het enige Tweede Kamerlid van BBB, politiek vechten voor zaken die de partij belangrijk vindt. “Je moet zorgen dat je het meest haalbare eruit kunt halen, maar dat is het belangrijkste voor de Tweede Kamer, niet voor de Eerste Kamer.”

De regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft nu al geen meerderheid in de Eerste Kamer. Als opiniepeilers het bij het juiste eind hebben, zullen zij meer zetels verliezen na de verkiezingen. Het kabinet moet dus vaker aankloppen bij partijen die de coalitie aan een meerderheid kunnen helpen in de senaat. BBB is niet direct van plan met andere oppositiepartijen van tevoren afspraken te maken voor gedoogsteun aan het kabinet. “Waarom?! Als de coalitie het goed doet, hebben ze dat niet nodig”, zegt Lagas. Ze wil “vrij blijven” om van elk voorstel apart te kunnen zeggen of haar partij er steun voor uitspreekt of niet.

Dat betekent niet dat de politica “tegen wandelgangenpolitiek” is. “Laat daar geen misverstand over bestaan.” Het is goed om “in beslotenheid” af te tasten hoe een partij tegen bepaalde onderwerpen aankijkt.