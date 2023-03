Medewerkers streekvervoer gaan weer staken

Medewerkers in het streekvervoer leggen maandag verspreid over het land opnieuw het werk neer. Daartoe hebben vakbonden FNV en CNV opgeroepen omdat de cao-onderhandelingen muurvast zitten. Het gaat om de derde van in totaal vijftien stakingsdagen, die worden uitgesmeerd over een periode van zes weken.

De staking heeft betrekking op een cao die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs. Woensdag en vrijdag wordt er voor deze cao eveneens gestaakt. Voor dinsdag en donderdag zijn in Friesland en Groningen daarnaast acties aangekondigd door de streekvervoerwerknemers van de cao Multimodaal, waar voornamelijk treinpersoneel onder valt. Friesland en Groningen hebben deze week dus iedere dag te maken met een staking in het openbaar vervoer.

De medewerkers van bedrijven als Arriva, Qbuzz en Keolis willen meer loon, maar ook maatregelen om de werkdruk te verlagen. De cao-onderhandelingen met werkgeversvereniging VWOV zitten echter muurvast. De werkgevers hebben al meerdere keren aangegeven niet te kunnen bieden wat de vakbonden eisen.

Omdat het cao-conflict maar blijft voortduren, vindt de FNV eigenlijk dat de overheid moet ingrijpen. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag zei vrijdag dat werknemers in het streekvervoer mede overwerkt zijn doordat aanbieders tijdens aanbestedingen beknibbelen op bijvoorbeeld pauzes of regelmatige roosters. Omdat de overheid met het systeem van aanbesteden is gekomen, houdt de FNV de overheid medeverantwoordelijk. “We willen linksom of rechtsom gewoon dat het wordt opgelost”, voegde Van der Gaag daaraan toe.