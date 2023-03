Minister Helder: een op vijf sportclubs somber door energieprijs

Veel sportclubs zijn somber over hun toekomst vanwege de nog altijd hoge energierekening, meldt minister Conny Helder (Sport) aan de Tweede Kamer. Van de bevraagde clubs zegt een op de vijf niet de “eigen veerkracht” te hebben om de kosten op te vangen. Een op de twintig staat op het punt van omvallen.

Vooral sportclubs met een variabel energiecontract of een vast contract dat in het afgelopen halfjaar werd afgesloten hebben het zwaar. Vaak worden de gestegen kosten opgevangen door meer contributie te vragen, de kantineprijzen te verhogen of te verduurzamen. Ongeveer de helft van de bijna 400 bevraagde clubs heeft hulp gevraagd aan de gemeente.

Toch weet bijna 20 procent van de verenigingen niet dat er steunmaatregelen zijn. Helder schrijft “in gesprek” te gaan met de sportsector en gemeenten over hoe de informatievoorziening beter kan.

Eerder had de Tweede Kamer aangegeven dat sportclubs niet mogen omvallen, vanwege hun maatschappelijke functie: ze dragen bij aan de leefbaarheid van wijken en de gezondheid van de bewoners. Toch wilde Helder niet extra geld uittrekken voor noodsteun. In een debat eind vorig jaar wees ze erop dat de compensatie nu niet hetzelfde kan zijn als tijdens corona. “We kijken hoe het loopt”, aldus Helder toen.

Het kabinet heeft via verschillende kanalen geld vrijgemaakt voor noodsteun. Zo is er 300 miljoen euro extra naar het gemeentefonds gegaan voor steun aan maatschappelijke instellingen, waaronder sportclubs. Ook is er ruim 200 miljoen euro vrijgemaakt voor zwembaden, die veel energie gebruiken. Later kunnen de clubs een beroep doen op de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten). Het loket daarvoor gaat 21 maart open en sluit op 2 oktober.