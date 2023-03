Nanninga: JA21 gaat spreidingswet hoe dan ook niet uitvoeren

JA21 gaat alles doen om te voorkomen dat gemeenten verplicht asielzoekers moeten opvangen. Die belofte doet de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen Annabel Nanninga in gesprek met het ANP. Ze vindt “de dwangwet” waar staatssecretaris Eric van der Burg aan werkt onaanvaardbaar en een breekpunt. “Als die bij onze mensen komt, of ze in de coalitie zitten of niet, ze gaan ‘m niet uitvoeren.”

Nanninga is al Eerste Kamerlid, zij het formeel niet namens JA21. Ze leidt een zevenkoppige fractie van afsplitsers van Forum voor Democratie. Op basis van de peilingen lijkt ze dat aantal zetels met JA21 niet te halen. Toch zou ze haar politieke invloed wel kunnen vergroten door het beleid van het kabinet-Rutte te beïnvloeden. De coalitie heeft al geen meerderheid in de senaat en lijkt nog meer zetelverlies te gaan lijden.

JA21 wil de spreidingswet zowel nationaal, regionaal als lokaal “koste wat kost” dwarsbomen, zegt Nanninga. Volgens haar is de “enige oplossing” voor het gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers een asielstop. Waar de mensen moeten blijven die hier al zijn, maar waar geen opvangcapaciteit voor is, vindt ze aan het het kabinet. “Eric van der Burg en Mark Rutte mogen dat oplossen. Ik heb het probleem niet gemaakt, ik hoef het ook niet op te lossen. Ik zeg wel: je gaat niet gemeenten dwingen om azc’s te openen.”

Het harde ‘nee’ op de spreidingswet is voor haar partij volgens Nanninga een uitzondering, al zegt ze dat het ook “heel moeilijk” wordt om concessies te doen op het stikstofdossier. “Niets is onbespreekbaar.” Nanninga vindt dat er eerst verkiezingen gehouden moeten worden, en daarna pas begonnen moet worden met gesprekken over coalities en andere politieke afspraken. Daarom laakt ze ook de verkiezingsbelofte van PvdA en GroenLinks om bezuinigingen op zorg, wonen en sociale zekerheid te blokkeren. “Je weet nu al dat dat een leugen is. Laten we dat vertrouwen in de politiek niet verder slopen door nu allemaal dingen te roepen.”

15 maart is “een referendum over twaalf jaar Rutte”, zegt Nanninga. “Deze verkiezingen gaan echt over het krachtig bijsturen van de koers van Nederland.” Toch zegt ze wel open te staan voor een samenwerking met de coalitie om dat voor elkaar te krijgen. “We zijn geen NEE21, we zijn JA21. We willen niet stagneren. En we zijn ons er helemaal van bewust dat je met elkaar dingen moet doen. Dat vind ik ook wel zo democratisch.”

Voor JA21 als partij zijn de verkiezingen in ieder geval ook “enorm spannend”, zegt Nanninga. “Het nog maar een kiemplantje. Het is kwetsbaar.” Toch zegt ze vertrouwen te hebben dat de partij niet zo uit elkaar zal vallen als met FVD is gebeurd. “Wat er staat, staat goed op de rit.” Dat betekent dat voor haar mogelijk ook een overstap naar de Tweede Kamer in zicht lijkt te komen. “We zien wel wat de toekomst brengt. Ik sluit dat niet uit.”