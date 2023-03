PvdA/GL: samenwerking kan ook slagen zonder zetelwinst in senaat

De samenwerking van PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer kan ook slagen als die niet leidt tot meer stemmen bij de verkiezingen. Dat zeggen de lijsttrekkers van de twee partijen in de senaat in gesprek met het ANP. De komende vier jaar in de Eerste Kamer draaien volgens hen niet alleen om het blokkeren van rechts beleid, maar ook om het “stap voor stap” uitbreiden van de linkse samenwerking.

VVD-premier Mark Rutte heeft de komende Provinciale Statenverkiezingen gebombardeerd tot een strijd tussen links en rechts, en dan vooral: tussen de VVD en PvdA/GroenLinks. PvdA-lijsttrekker Mei Li Vos kan zich daar wel in vinden, zegt ze. “Uiteindelijk zit er zeker bij deze verkiezingen echt wel een verschil tussen links en rechts. De wereldbeelden. Wat voor economie wil je, wat voor samenleving wil je.” Een keuze voor rechts betekent wat haar betreft “stilstand”, en voor links “een groener en gelijker beleid”.

Paul Rosenmöller van GroenLinks denkt dat de samenwerking van zijn partij met de PvdA helpt tegen versplintering, maar ook een “krachtenbundeling” is. “We vinden dat er een sterker antwoord moet komen op de rechtse dominantie gedurende een langere periode in de Nederlandse politiek en daarmee in Nederlandse samenleving.”

Om die reden kan de samenwerking ook een succes zijn als de partijen geen zetelwinst boeken. Doel is “dat gezamenlijke sociale en groene antwoord”. De verkiezingsuitslag is “de basis om verder te groeien”, zegt Rosenmöller. Vos voelt naar eigen zeggen een “bijzondere verantwoordelijkheid” omdat de gezamenlijke fractie ook de toon zal zetten voor verdere samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA.

De hoop van de partijen is dat ze door in de senaat een gezamenlijke fractie te vormen met een groter aantal zetels vaker de doorslag kunnen geven – al is het nog de vraag of ze meer zetels krijgen dan ze nu al hebben. Tegelijk is het ook de bedoeling dat ze inhoudelijk meer kunnen doen doordat ze niet meer ieder een eigen specialist op een onderwerp hoeven zetten, benadrukken de leiders. Zo kunnen ze de mensen beter verdelen en de inhoudelijke kennis daarmee verdiepen.

De commissies die de twee kandidatenlijsten van de partijen samenstelden, hebben vooraf al rekening gehouden met de lijst van de andere partij, zegt Rosenmöller. “Zij wisten eerder van elkaar hoe de lijst eruitzag in concept dan wij dat wisten. Er is ook gekeken naar expertise en hier en daar is iets veranderd.”

GroenLinks en de PvdA kondigden eerder deze campagne een breekpunt aan: zowel de aangekondigde als nieuwe bezuinigingen op met name zorg, sociale zekerheid en wonen gaan de partijen niet steunen. Toch zijn de partijen niet van plan om het kabinet zoveel mogelijk te dwarsbomen. Op inhoud worden voorstellen gesteund, zegt Vos. “Maar dan moet je wel met goede wetten komen.”