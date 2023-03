Rechtszaak tegen ‘ongrijpbare’ Piet S. van start

Het langverwachte proces tegen de Haagse Piet S. en zijn vermeende handlangers begint, 2,5 jaar na hun aanhouding, in de rechtbank van Den Haag. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man zich met anderen bezighield met onder meer grootschalige internationale drugshandel en witwassen.

S., ook wel bekend als ‘Dikke Piet’, heeft een decennialange reputatie in de onderwereld. Hij wordt door het OM gezien als de leider van de groep verdachten. Een “geslepen en ongrijpbare crimineel”, zo noemde de officier van justitie S. tijdens de eerste inleidende zitting eind 2020. Justitie is van plan om ruim 63 miljoen euro van hem af te pakken. Zelf zegt de man onschuldig te zijn.

De meer dan twintig verdachten die terechtstaan in de zaak-Taxus werden in september 2020 opgepakt. Dit kwam mede doordat agenten konden meelezen met de versleutelde berichten van communicatiedienst Encrochat. Onder hen zijn ook familieleden van S. De meeste verdachten zitten niet meer vast, in veel gevallen omdat er lange tijd geen uitzicht was op een snelle, inhoudelijke behandeling van de zaak.

Het dossier van de zaak beslaat inmiddels meer dan 70.000 pagina’s. De rechtbank heeft de komende vier maanden meerdere dagen per week uitgetrokken om de zaak te behandelen. In oktober worden de vonnissen verwacht.