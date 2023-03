Vondst bij aanhouding scooterdieven blijkt inderdaad explosief

De politie in Vlaardingen heeft in de nacht van zondag op maandag inderdaad een explosief gevonden in een bestelbusje. Eerder sprak de politie nog van een mogelijk explosief. Deze is inmiddels veiliggesteld en meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

De politie kreeg rond 01.25 uur een melding dat aan de Bleekstraat in de gemeente een scooter in een busje werd geladen. Toen de agenten het busje onderzochten, vonden ze het explosief.

De politie heeft vier personen aangehouden voor diefstal van de scooter.