Auto in winkel Zeist werd bestuurd door 91-jarige man

De auto die maandagmiddag terechtkwam in een ANWB-winkel in Zeist werd bestuurd door een 91-jarige man. Alles wijst er op dit moment op dat er sprake was van een “noodlottig ongeval”, meldt een politiewoordvoerder. Drie personen raakten gewond nadat de wagen rond 16.00 uur achteruit een winkelpand op de 1e Hogeweg was binnengereden.

Een van de slachtoffers raakte bekneld tussen de muur en de auto. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto raakte zelf niet gewond. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor vragen, maar niet aangehouden, meldt de politiewoordvoerder.

Het pand liep bij het incident “aanzienlijke schade” op.