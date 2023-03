CNV: personeel Keolis-treinen rond Zwolle staakt donderdag

Machinisten die werken voor Keolis rond Zwolle leggen donderdag op twee trajecten het werk neer. Het gaat om de verbindingen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Dat meldt vakbond CNV. De medewerkers vallen onder de cao voor het streekvervoer waarvoor de onderhandelingen zijn vastgelopen. Voor die cao wordt deze week al op meerdere dagen gestaakt in verschillende regio’s verspreid over het land.

“We zien nu dat machinisten dreigen te vertrekken naar NS of zelfs al zijn vertrokken vanwege de betere arbeidsvoorwaarden daar”, vertelt CNV-onderhandelaar Evert Jan van de Mheen. Volgens hem zorgt die uitloop voor een nog hogere werkdruk bij de overgebleven groep medewerkers. “Als Keolis de machinisten hier wil houden, zal er wel wat moeten gebeuren. We willen daarom in de cao een extra salarisafspraak voor de groep machinisten”, aldus Van de Mheen.

Werknemers die vallen onder de cao voor het streekvervoer, met name buschauffeurs, staakten maandag ook. Woensdag en vrijdag leggen zij het werk ook neer. De komende weken volgen nog meerdere stakingsdagen, die allemaal worden georganiseerd door CNV en FNV. De bonden eisen meer loon, maar ook maatregelen om de werkdruk te verlagen. De cao-onderhandelingen met werkgeversvereniging VWOV zitten muurvast.