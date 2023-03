Donorconferentie voor Turkije en Syrië is uitgesteld

De grote donorconferentie voor Turkije en Syrië van volgende week donderdag is uitgesteld, zei minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag in de Tweede Kamer. De Europese Commissie en Zweden, op dit moment roulerend voorzitter van de EU, organiseren samen de bijeenkomst.

Op de internationale conferentie moet geld worden ingezameld voor de wederopbouw van het gebied van Turkije en Syrië dat begin vorige maand werd getroffen door een zware aardbeving. De schade bedraagt vele tientallen miljarden euro’s. Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven.

Volgens Schreinemacher is de reden van de uitstel nog enigszins onduidelijk. De complexiteit in Syrië en de planning met Turkije spelen volgens haar een rol bij het uitstel. Wanneer de donorconferentie nu gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Nederland wil bijdragen aan de wederopbouw, maar kan nog niet zeggen hoeveel.