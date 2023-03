Gefrustreerde oppositie wil einddatum afhandelen toeslagenaffaire

Boze oppositiepartijen willen alsnog dat het kabinet met een deadline komt voor het afhandelen van het toeslagenschandaal. Een motie van PvdA’er Henk Nijboer om toch met een “harde einddatum” te komen, kreeg in elk geval al steun van de SP, GroenLinks, FVD en DENK. Verantwoordelijk staatssecretaris Aukje de Vries ziet niets in zo’n deadline.

De emoties liepen hoog op tijdens het moeizame debat. Aanwezige gedupeerden liepen teleurgesteld weg van de publieke tribune. Eerder op de avond zongen de ouders “het duurt te lang”, van het liedje van Davina Michelle.

De Kamer is al jaren uiterst ontevreden over de problemen met de hersteloperatie, die zich blijven opstapelen. Sommige ouders moeten nu al maanden wachten op compensatie. De verwachting is dat het voor sommige gedupeerden jaren duurt voordat ze een eindoordeel – en daarmee de gepaste vergoeding – krijgen van hun dossier.

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer uitte frustraties over het vastgelopen proces. Ouders die gedupeerd zijn door de staat, moeten nu weer ellenlang wachten op een overheidsorganisatie, is de teneur. De Vries gaf aan open te staan voor enkele voorstellen die uit de coalitie kwamen, maar ziet niets in “hele grote stelselwijzigingen”, die mogelijk juist voor verdere vertraging zorgen.

Oppositiepartijen vinden De Vries veel te star. Maar de meeste kritiek kreeg premier Mark Rutte, die volgens sommige Kamerleden schitterde door afwezigheid. Tot drie keer toe probeerde de volledige oppositie Rutte naar de Kamer te krijgen, desnoods om het debat pas na de verkiezingen af te maken. Maar de coalitie blokkeerde dat verzoek.

Het kabinet stapte in januari 2021 op vanwege de harde conclusies in het rapport Ongekend onrecht, van de Kamercommissie die het toeslagenschandaal onderzocht. Jarenlang werden tienduizenden ouders onterecht als fraudeur behandeld. Zij moesten grote bedragen aan ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen, met grote financiƫle en soms persoonlijke problemen tot gevolg.