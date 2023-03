Groothandelaren: we lijden verlies, levering medicijnen in gevaar

“De distributie van geneesmiddelen is verlieslatend en niet langer houdbaar”, stelt de bond van farmaceutische groothandelaren BG Pharma. Als er niet wordt ingegrepen zullen vier belangrijke groothandels dit jaar miljoenen euro’s verlies lijden. Dat kan de levering van geneesmiddelen aan patiënten via apotheken en ziekenhuizen volgens BG Pharma in gevaar brengen.

De bond liet een studie naar de situatie uitvoeren door adviesbureau SiRM. Het rapport werd dinsdagmiddag aangeboden aan zorgminister Ernst Kuipers. Voorzitter van BG Pharma Léon Tinke: “Wij staan op een punt dat we onomkeerbare stappen moeten nemen. Denk aan het schrappen van verlieslatende geneesmiddelen uit ons assortiment.” Het gaat onder meer om medicatie tegen hartfalen, antidepressiva en bloedverdunners, zegt Tinke. “Dat heeft enorme gevolgen voor veelal kwetsbare patiënten die afhankelijk zijn van hun geneesmiddelen. Dit kan vrijwel iedere Nederlander raken.”

De problemen spelen bij de zogenoemde volgesorteerde groothandels. Dat zijn handelaren met een breed assortiment aan medicatie, die leveren aan apotheken en ziekenhuizen. De kosten voor deze bedrijven zijn de afgelopen jaren – en zeker recentelijk – enorm opgelopen, meldt BG Pharma. Dat komt door onder meer de gestegen energieprijzen en hogere lonen.

En dat terwijl de vergoedingen voor een deel van de medicatie al jaren stilstaan, zo legt Tinke uit. Bovendien zijn groothandelaren sinds 1 januari van dit jaar verplicht een noodvoorraad medicijnen van meerdere weken aan te houden. Daarmee moeten de oplopende medicijntekorten in Nederland worden ondervangen. Zo’n extra voorraad kost alleen wel geld, zegt BG Pharma. De geneesmiddelen moeten ingeslagen en beheerd worden. Tinke: “Als er geen extra geld is kan er ook geen veiligheidsvoorraad zijn.”

Tekorten aan geneesmiddelen lijken een steeds groter wordend probleem in Nederland. Zo stelde medicijnautoriteit CBG eerder op de dag nog dat farmaceutische bedrijven vorig jaar veel vaker gemeld hebben dat ze leveringsproblemen verwachtten dan in 2021. Ook hebben fabrikanten, groothandels en apothekers vaker toestemming gekregen om een alternatief medicijn uit het buitenland te halen zodat tekorten werden vermeden. Het CBG noemt de stijgende cijfers “zorgwekkend”.