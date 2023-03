Kamer maakt einde aan te hoge borg voor huurwoning

Verhuurders mogen in de toekomst niet langer te veel borg vragen voor hun huurhuizen. Daar was nog geen wet voor, maar de Tweede Kamer heeft nu voor een wetswijziging gestemd. Daardoor mogen verhuurders maximaal twee keer de kale maandhuur vragen als borg.

Ook moeten verhuurders hun huurders actief informeren over de hoogte van de borg en het bedrag in principe binnen twee weken terugbetalen als de huurder weer vertrekt. Die termijn mag wel langer zijn als er schade is aan de woning of als de huurder nog niet de huur heeft overgemaakt.

Wie nu vindt dat de borg te hoog is, moet naar de rechter. Die kan dan oordelen of dat ook zo is.

DENK-Kamerlid Stephan van Baarle kwam met het voorstel, omdat hij signalen heeft ontvangen dat verhuurders vaak de borg inhouden en hier een verdienmodel in zien. De borg is eigenlijk bedoeld voor bijvoorbeeld het herstel van schade. Om huurders te beschermen, wil Van Baarle de maximale borg laten vastleggen in de Wet goed verhuurderschap van De Jonge.

De minister liet eerder weten het doel van het voorstel te kunnen volgen. “Er zijn immers op dit moment geen regels vastgelegd over de borg, waardoor hier niet op te handhaven is en excessen zich kunnen voordoen.” Ook is het voorstel van DENK uitvoerbaar voor gemeenten, aldus De Jonge.

Met de nieuwe wet, die dinsdag door de Tweede Kamer werd aangenomen, wil De Jonge misstanden in de huursector tegengaan. Er komen normen voor alle verhuurders tegen intimidatie, discriminatie en andere vormen van malafide verhuur. Ook kunnen gemeenten ingrijpen in wijken waar het vaker misgaat. Daar kunnen strengere eisen gesteld worden aan verhuurders via een verplichte vergunning.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van De Jonge moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen. Daarna is de wet van kracht.