In het hele land, behalve in Zeeland, is dinsdagavond en woensdag kans op gladheid door sneeuw, natte sneeuw of de bevriezing van natte weggedeelten, verwacht het KNMI. Daarom geldt voor alle provincies, met uitzondering van Zeeland, code geel.

De gladheid is woensdagmiddag tijdelijk voorbij, verwacht het KNMI. In de nacht van woensdag op donderdag kan het in het zuiden van het land opnieuw glad worden door sneeuw of natte sneeuw.