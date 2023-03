Nieuwe verdeelsleutel voor spreiding agenten over Nederland

Het systeem waarop het politiebudget over Nederland wordt verdeeld, en daarmee de politiecapaciteit, wordt aangepast. Voor een nieuwe verdeelsleutel gaat justitieminister Dilan Yeşilgöz een “fors proces” opzetten, waarbij onder meer regioburgemeesters en politie worden betrokken, zei ze in de Tweede Kamer. Onafhankelijke onderzoekers moeten vervolgens “objectiveerbare criteria” formuleren waarop het politiebudget zo eerlijk mogelijk kan worden verdeeld.

Tot verontwaardiging van een deel van de Tweede Kamer weegt nu het aantal niet-westerse allochtonen dat in een stad of regio woont mee bij de vaststelling van het aantal politieagenten dat een regio krijgt toebedeeld. “Dat is racistisch. Het deugt niet dat er een relatie wordt gelegd tussen criminaliteit en afkomst”, zei Stephan van Baarle van DENK. “Er bestaat geen causaal verband”, benadrukte de minister tijdens het wekelijks vragenuurtje van de Tweede Kamer.

Het aantal inwoners met een niet-westerse achtergrond weegt volgens de minister weliswaar mee bij de vaststelling van de werklast voor de politie, en daarmee het benodigde budget, maar ook andere criteria worden meegewogen. “Er wordt absoluut niet op geprofileerd en het heeft niets te maken met de inzet van de politie op straat.”

Ook coalitiegenoot D66 was verbolgen. Volgens Hanneke van der Werf heeft de minister in de Kamer nog nooit “met een woord gerept over dit model”. Haar verzoek om een “groot Kamerdebat” over het model en de verdeling van de politiecapaciteit kreeg onvoldoende steun.

VVD, ChristenUnie en ook het CDA willen nog geen Kamerdebat, terwijl CDA-Kamerlid Anne Kuik in het vragenuurtje om tekst en uitleg had gevraagd over de scheve verdeling van de politiecapaciteit. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de grootste drie steden meer agenten krijgen dan waar ze volgens de huidige verdeelsleutel recht op hebben, terwijl Oost-Nederland er slecht vanaf komt. Kuik pleit voor een “eerlijke verdeling”. Ze wacht eerst de toegezegde brief van de minister af.

Voor medio april komt de minister met een brief waarin ze de route naar een nieuwe verdeelsleutel zal toelichten. De verdeelsleutel die nu wordt gebruikt, stamt uit 2010. Yeşilgöz kan zich niet voorstellen dat het ‘migrantencriterium’ daarin terugkomt. “Ik ga ervan uit dat we na twaalf jaar betere criteria kunnen ontwikkelen.” Het is volgens de minister echter niet aan haar of aan de Kamer om criteria vast te stellen. “Die moeten aansluiten bij de praktijk.”