Ontsnapte tbs’er die in Soest vrouw stak psychiatrisch onderzocht

Tbs’er Kendrick M., die ervan wordt verdacht dat hij eind november in Soest een 27-jarige vrouw neerstak na een ontsnapping uit de Pompekliniek in Nijmegen, zal een onderzoek van een psycholoog en een psychiater ondergaan. Dat maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend in de rechtbank in Utrecht.

De nu 32-jarige verdachte wist tijdens een begeleid verlof te ontsnappen. M. nam woensdag 30 november in een winkel in Nijmegen de benen. Zijn begeleider rende nog achter hem aan, maar de man sprong bij iemand in een klaarstaande auto en verdween. De vrouw uit Soest diezelfde dag werd meerdere keren gestoken.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord dan wel doodslag. De moordpoging bestond volgens de officier van justitie uit het dichtknijpen van haar keel, het meesleuren aan haar haren, stompen en steken in haar in buik, rug en zij.

M. heeft volgens zijn advocaat nog geen verklaring kunnen afleggen. De raadsman noemt het “verbazingwekkend dat het zo lang moet duren voordat hij wordt verhoord.” De officier van justitie noemt dat echter logisch. Het rechercheteam heeft volgens haar eerst alles willen uitzoeken voordat de verdachte wordt verhoord.

Na het steekincident in Soest wist een speciaal opsporingsteam van de politie de man in Bergschenhoek bij Rotterdam aan te houden. Drie personen uit Bergschenhoek zouden M. hebben geholpen met ontsnappen. Een van hen, een 16-jarige jongen, zit nog vast. Hij staat dinsdagmiddag voor de kinderrechter. Dat is een zitting achter gesloten deuren, omdat hij minderjarig is.

De volgende zitting in de zaak van M. is op 23 mei. Dat wordt een korte regiezitting, waarbij de verdediging onderzoekswensen kan indienen.

Kendrick M. zat sinds 2018 vast voor doodslag. Hij bracht een vrouw in Rotterdam om het leven en kreeg daarvoor acht jaar cel en tbs opgelegd.