Oproep ouderenbond: praat met huisarts over herhaalprik corona

Als ouderen bezorgd zijn over het coronavirus nu het aantal ziekenhuisopnames toeneemt, kunnen ze het beste contact opnemen met hun huisarts. Die kan bijvoorbeeld kijken of mensen een nieuwe herhaalprik kunnen krijgen. Dat zegt ouderenbond ANBO. “Als je het gevoel hebt dat je bescherming tegen het virus een halfjaar na je laatste prik wat slechter is geworden, ga dan naar je huisarts. Die is een deskundige, die kan dat inschatten. Met een verwijzing kan iemand altijd nog een vaccinatie krijgen. Individueel is van alles mogelijk, je hebt geen landelijke richtlijn nodig.”

Ziekenhuizen behandelen momenteel meer dan negenhonderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben, het hoogste aantal sinds half oktober. Verreweg de meeste mensen die nu in een ziekenhuis belanden vanwege coronaklachten, zijn tussen 70 en 89 jaar oud. Vanwege hun kwetsbare gezondheid kregen ouderen voorrang bij de herhaalprik, zij waren in september als eersten aan de beurt.

Hoe de ouderen nu besmet zijn geraakt, is niet helemaal duidelijk. Carnaval en wintersport kunnen in de afgelopen weken ‘verspreiders’ van het virus zijn geweest, maar ouderen gaan minder vaak dan jongeren snowboardend van de piste of hossen in de polonaise. “Het blijft speculeren, maar de meest logische verklaring is dat mensen in hun omgeving daar wel aan hebben meegedaan en daarna op bezoek zijn gegaan. Misschien hadden ze niet eens in de gaten dat ze besmet waren. Misschien waren ze hooguit een klein beetje snotterig. Als je dat niet merkt en geen test doet, en je gaat dan bij je oma op bezoek, kan het zomaar zijn dat zij ook besmet raakt en dat zij er wel last van krijgt”, aldus een ANBO-woordvoerder.

Het zogeheten Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) adviseerde vorige week dat een nieuwe ronde herhaalprikken dit voorjaar niet nodig is. De ANBO trekt dat advies niet in twijfel. “We volgen wat de deskundigen adviseren. De deskundigen zitten in het OMT en het kabinet, zij weten of een vaccinatieronde wel of niet nodig is. Wij zijn geen arts of viroloog, wij kunnen daar moeilijk iets over zeggen.”

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, NU’91, hoort momenteel vanuit de achterban “geen ongerustheid”. Volgens een woordvoerder blijft alertheid wel geboden, “maar daar blijft het ook bij op dit moment”. NU’91 blijft er verder bij dat het belangrijk is dat de zorgprofessionals altijd kunnen beschikken over beschermende middelen “als zij dit nodig achten”. Aan het begin van de pandemie bestonden tekorten aan zulke middelen, zoals degelijke mondkapjes. Het OMT adviseerde onlangs dat voorlopig geen specifieke vaccinatieronde voor zorgmedewerkers nodig is. Dat is wat NU’91 betreft een “logische ontwikkeling”.