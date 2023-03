XR blijft bij blokkade van A12 in Den Haag zaterdag

Extinction Rebellion is niet van plan de aanwijzing van de gemeente Den Haag aankomende zaterdag op te volgen. De gemeente liet dinsdag weten dat de klimaatactiegroep alleen mag demonstreren op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, dicht bij station Den Haag Centraal. De klimaatactivisten blijven echter bij de locatie die ze zelf aangewezen hebben: het begin van de A12 in Den Haag. “We willen demonstreren op een plek die ontregelend is en die zichtbaar is”, zegt een woordvoerster.

De Utrechtsebaan, zoals het stuk A12 heet, ligt tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. “We gaan terug naar ‘ons plekje’, tenzij de overheid stopt met het subsidiĆ«ren van de fossiele industrie”, stelt de woordvoerster. Extinction Rebellion is niet van plan om hier verder over in gesprek te gaan met de gemeente Den Haag. Net als bij eerdere protestacties is de blokkade niet aangemeld bij de gemeente. “Dit is het gewoon wat ons betreft.”

Volgens de gemeente Den Haag waren eerdere ervaringen met Extinction Rebellion slecht, en krijgt hun demonstratie daarom een andere locatie toegewezen. “Er is sprake van een sfeer van confrontatie en provocatie.” De vorige keren dat XR een blokkade aankondigde, stuurde de gemeente de demonstranten naar het Malieveld. Dat is zaterdag niet beschikbaar vanwege voorbereidingen voor de NN CPC Loop, die zondag start en finisht op het Malieveld.