Demonstratie in Utrecht op Internationale Vrouwendag

Wereldwijd krijgt de positie van de vrouw woensdag op Internationale Vrouwendag aandacht met activiteiten en manifestaties. In Nederland organiseren musea, universiteiten en andere instituten lezingen, tentoonstellingen en evenementen. In Utrecht is een demonstratie over vrouwelijke gedupeerden in de toeslagenaffaire bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

“De demonstranten willen een beeld schetsen van de vrouwen die als moeder continu hebben moeten functioneren met stress en angst”, zeggen de initiatiefnemers. “En welke gevolgen dit heeft gehad.”

In het Haagse Mauritshuis en het Amsterdamse Tropenmuseum zijn tentoonstellingen over vrouwen. Aan de Universiteit Leiden houdt Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, de jaarlijkse Annie Romein-Verschoorlezing. De lezing gaat dit jaar over de rol van vrouwen in de klimaatbeweging.

De Stichting Voices for Women, die zich inzet voor betere zorg voor vrouwen, vraagt in Hoorn met een expositie aandacht voor het vrouwenlichaam. De stichting vindt dat er te weinig kennis is over het vrouwenlichaam, waardoor vrouwen vaak verkeerde behandelingen en diagnoses krijgen. In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam is festival FemTopia, over gendergelijkheid.

Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen in Kopenhagen in 1910 tijdens een Internationale Vrouwenconferentie. In 1911 werd de dag internationaal voor het eerst groot gevierd. In Nederland gebeurde dat een jaar later. Vanaf de tweede feministische golf in de jaren zestig staat Internationale Vrouwendag volop in de belangstelling. In 1978 werd de dag door de Verenigde Naties erkend.