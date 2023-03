Grote brand in Zelhem lijkt onder controle

In een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Zelhem heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio brak de brand rond 03.15 uur uit in een werkplaats/spuiterij voor machines op een industrieterrein van deze Gelderse plaats en lijkt die ongeveer twee uur later onder controle. “Het pand is grotendeels gespaard gebleven”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur, dan in de spuiterij lijkt te zijn ontstaan, te bestrijden. Omwonenden in een nabijgelegen woonwijk werd aangeraden vanwege de rookontwikkeling ramen te sluiten en de afzuiging uit te zetten.