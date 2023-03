Heijnen tegen partijen streekvervoer: stop met staken, ga om tafel

Werkgevers en medewerkers in het streekvervoer moeten weer met elkaar om de tafel gaan en stoppen met de acties, vindt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Zij roept de partijen daartoe op “in het belang van de reiziger”.

De gesprekken over de arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer zitten muurvast. Al wekenlang wordt er gestaakt door medewerkers van regionale bussen en treinen. Heijnen vindt het “moeilijk” dat ook volgende week woensdag, wanneer kiezers kunnen stemmen voor de Provinciale Staten, stakingen staan gepland. “Staken is een belangrijk grondrecht, maar stemmen is dat zeer zeker ook.” Zij vraagt de vakbonden dan ook “met klem” in ieder geval niet te staken op 15 maart.

Werkgeversvereniging VWOV wil graag met de vakbonden om de tafel onder begeleiding van een bemiddelaar, mits de bonden stoppen met stakingen. Ook de vakbonden zien een gesprek met een bemiddelaar erbij wel zitten. Het lijkt ook Heijnen goed als er een gespreksleider bij komt, maar “het is niet aan mij om zo iemand aan te stellen, maar aan de organisaties zelf”.

Vorige week richtte onder meer vakbond FNV zich expliciet tot Heijnen, in de hoop dat het kabinet kan ingrijpen in het langslepende conflict. FNV hoopt onder meer dat het kabinet of andere overheden, zoals de provincie, financieel kunnen bijspringen. De staatssecretaris heeft meermaals benadrukt dat het aan de werknemers en werkgevers is om eruit te komen.

De VWOV zegt de oproep van de staatssecretaris te ondersteunen. “Wat ons betreft kunnen we aan tafel zodra de vakbonden een adempauze aankondigen en stoppen met de stakingen. De VWOV wil de cao-puzzel met vakbonden in zijn geheel opnieuw leggen. Dat kan ook met een procesbegeleider erbij als dat helpt”, reageert voorzitter Fred Kagie.

Maar vakbond FNV zegt niet zomaar te stoppen met staken als werkgevers geen toezeggingen doen. “Pas als de situatie voor chauffeurs wordt verbeterd, stoppen we met acties”, zegt vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag. Vooral op het vlak van pauze- en hersteltijden van chauffeurs zijn er volgens hem nog grote meningsverschillen

“Natuurlijk willen we niets liever dan tot een akkoord komen en ik ben blij dat de staatssecretaris aangeeft dat dit in ieders belang is. Maar ik wil er wel aan herinneren dat werkgevers hun bod onlangs van tafel hebben gehaald”, vervolgt de FNV-bestuurder. Hij zegt het verzoek om op verkiezingsdag af te zien van stakingen serieus te nemen. “Wij zijn hierover in beraad.”