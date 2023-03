Helder gaat ‘onverminderd’ door met covidregeling zorgpersoneel

Minister Conny Helder (Volksgezondheid) gaat “onverminderd door” met het maken van een financiële regeling voor zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten niet meer kunnen werken. Dat zegt ze na de uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag, die de eis van vakbonden FNV en CNV afwees om deze mensen per direct een voorschot te geven.

Helder heeft de uitspraak van de rechter “voor kennisgeving aangenomen. De rechter heeft geoordeeld dat de vordering van de vakbonden niet kan worden toegewezen. Dat is ook het standpunt dat de overheid tijdens de procedure heeft ingenomen”, zegt de minister.

Los van het kort geding herhaalt de minister dat het kabinet “de morele verplichting” voelt om zorgmedewerkers die met langdurige covid-klachten kampen financieel te ondersteunen. Het gaat daarbij om zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf (maart-juni 2020) corona hebben opgelopen. Helder verwacht in april meer over de regeling te kunnen zeggen.

FNV en CNV hadden een voorschot geëist van een krappe 23.000 euro per zorgmedewerker die in de eerste en tweede coronagolf in 2020 besmet zijn geraakt met corona en daar langdurige klachten aan hebben overgehouden. Na twee jaar ziektewet verloren zij hun baan. Volgens de twee bonden zijn sommige van hen in grote financiële problemen gekomen. Volgens de rechtbank moet “van geval tot geval” worden bekeken of een zorgmedewerker recht heeft op vergoeding van schade.

Vorige maand schreef Helder aan de Tweede Kamer dat alleen mensen voor compensatie in aanmerking komen als zij in de periode maart tot en met juni 2020 “veelvuldig en intensief” zorg aan coronapatiënten hebben verleend in een ziekenhuis, een verpleeg- of verzorgingshuis. Ook moet een arts hebben vastgesteld dat zij al meer dan twee jaar coronagerelateerde klachten hebben.