Limburg kleurt wit

Limburg kleurt woensdagochtend wit. Het sneeuwt er, en de sneeuw blijft liggen. Het dikste sneeuwpak ligt in het Zuid-Limburgse heuvelland. Volgens Meteo Limburg lag er rond 07.00 uur op 200 meter hoogte in Vijlen al 7 centimeter sneeuw, en in het Vijlenerbosch en op de Vaalserberg ruim 10 centimeter.

Sindsdien sneeuwt het nog steeds. Volgens de weerdienst komen er zeker tot 10.00 uur nog enkele centimeters sneeuw bij. In de loop van de middag smelt de sneeuw in het zuiden van Limburg en gaat het regenen bij een temperatuur van 3 graden.

In het noorden van de provincie blijft de sneeuw langer vallen, maar in de loop van de middag gaat het ook daar (mot)regenen, aldus Meteo Limburg. Inmiddels ligt de hele provincie onder een groeiende laag sneeuw. Het KNMI riep voor Limburg en Brabant code oranje uit.

Volgens Rijkswaterstaat zijn de Limburgse wegen glad tot zeer glad, wat tot gevaarlijke situaties op de weg kan leiden, en er staan veel files. In de loop van de middag zou die gladheid voorbij zijn. Maar woensdagavond is er volgens het KNMI opnieuw kans op gladheid door sneeuw. De strooiwagens van Rijkswaterstaat rijden af en aan.

Voor de kinderen betekende de sneeuw vooral pret. Op veel schoolpleinen braken sneeuwbalgevechten uit, en er werden glijbanen gemaakt. Ook werden her en der slee├źn van de zolder of uit de schuur gehaald. Zo bracht in Heerlen een oma haar kleinkind op de slee naar school. Voor fotografen was het serene sneeuwlandschap in de Zuid-Limburgse heuvels een prachtig decor om mooie plaatjes te schieten.